https://static.news.ru/photo/a87b283c-c4f9-11e9-9e41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Партия «Единая Россия» предлагает сделать механизм регистрации лекарств для тяжелобольных детей проще.

Об этом сообщила первый заместитель секретаря Генсовета партии, депутат Госдумы Ольга Баталина. По её словам, разработка нового механизма уже ведётся. Кроме членов партии в этом принимают участие Минздрав, Минпромторг и представители общественных организаций. Поводом послужила информация о том, что в 2019 году было возбуждено несколько уголовных дел в отношении людей, пытавшихся ввезти в РФ незарегистрированные лекарства для своих детей.

Регистрация востребованных тяжелобольными детьми лекарств в течение года и, тем более, в более длительной перспективе недопустимы, — заявила Баталина.

Упрощённый механизм, по её мнению, должен быть разработан в сотрудничестве с иностранными фармацевтическими компаниями. Сейчас Минздрав собирает информацию о потребности российских детей в подобных лекарствах. Их закупка будет носить централизованный характер, после препараты будут переданы родителям.

Ранее News.ru писал о том, что правительство поручило Министерству здравоохранения проработать потребность по психотропным препаратам, не зарегистрированным на территории России, чтобы приобрести необходимые лекарства за рубежом.