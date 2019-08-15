Врачи провели операцию на сердце народному артисту СССР Армену Джигарханяну, который был госпитализирован 14 августа из-за обострения заболевания.
Операция прошла в штатном режиме. Медики установили 83-летнему артисту сложный кардиостимулятор последнего поколения. Сейчас он находится в сознании, но состояние оценивается как стабильно тяжёлое, передаёт Telegram-канал
Между тем продюсер Марк Рудинштейн сообщил «
Ранее News.ru писал, что Джигарханян попал в реанимацию из-за обострения давнего заболевания на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности. По данным СМИ, сейчас легендарный артист находится в одной из московских больниц под наблюдением врачей.