https://static.news.ru/photo/192d0562-bf5c-11e9-b341-fa163e074e61_660.jpg Армен Джигарханян Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Врачи провели операцию на сердце народному артисту СССР Армену Джигарханяну, который был госпитализирован 14 августа из-за обострения заболевания.

Операция прошла в штатном режиме. Медики установили 83-летнему артисту сложный кардиостимулятор последнего поколения. Сейчас он находится в сознании, но состояние оценивается как стабильно тяжёлое, передаёт Telegram-канал Mash .

Между тем продюсер Марк Рудинштейн сообщил « 360 », что никакой операции на сердце не было, и через три дня Джигарханян будет дома.

Ранее News.ru писал, что Джигарханян попал в реанимацию из-за обострения давнего заболевания на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности. По данным СМИ, сейчас легендарный артист находится в одной из московских больниц под наблюдением врачей.