Две трети побочных реакций на антиковидные вакцины объяснили самовнушением

Большую часть побочных реакций на вакцины от коронавируса можно объяснить самовнушением, эффектом ноцебо, об этом сообщает журнал Jama Network Open со ссылкой на исследование американских медиков. Как отмечается, учёные проанализировали 12 научных работ, включающих в себя данные о 45 380 вакцинированных.

В целом, по подсчётам учёных, около двух третей распространённых побочных эффектов, о которых сообщалось в ходе испытаний вакцин, были вызваны эффектом ноцебо. 76% побочных реакций после первой дозы и 52% — после второй. В числе этих реакций — головная боль и усталость, причисляемые к наиболее распространённым побочным реакциям после прививки, — указано в статье.

Ранее в национальной статистической службе Британии заявили, что шанс повторно заразиться штаммом «омикрон» в 16 раз превышает риск вторичного инфицирования «дельтой». Согласно полученным данным, вакцинированные и ревакцинированные люди реже сдавали положительный ПЦР-тест. Тем не менее исследователи предупредили, что против «омикрона» ныне существующие вакцины не так эффективны, однако они не уточнили, какими именно препаратами прививались в Британии.

Ранее доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал о трёх симптомах заражения коронавирусом, при которых необходимо срочно обращаться к врачу. По мнению Мясникова, это одышка в состоянии покоя или при небольшой физической нагрузке, постоянно высокая температура выше 38 и показания насыщения крови кислородом ниже 94% на пульсоксиметре в течение долгого времени.