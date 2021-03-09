Учёные назвали пять «продуктов долголетия»

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Учёные из Гарвардской медицинской школы (США) пришли к выводу, что определённое соотношение употребления фруктов и овощей в день способствует долголетию человека.

Специалисты проанализировали данные о здоровье и пищевых привычках более двух миллионов человек, проживающих в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Австралии. Результаты исследования показали, что те, кто употреблял два раза в день фрукты и три — овощи, реже страдали сердечно-сосудистыми, а также онкологическими заболеваниями и жили дольше ровесников.

При этом, если соотношение фруктов и овощей было иным, то результат уже был хуже. Так, например, по сравнению с теми, кто ел по две порции овощей и фруктов в день, у «правильно» питающихся на 12% был ниже риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, а также они на 10% реже умирали от рака.

Медики подчёркивают, что не все овощи и фрукты одинаково полезны. Максимальный эффект дают листовые овощи — шпинат, салат и капуста, а из фруктов — богатые бета-каротином и витамином С, сообщает РИА Новости.

Ранее диетолог диетолог Ольга Бурлакова рассказала, что продлить жизнь помогут такие продукты, как хрен и редька. Они очищают желудочно-кишечный тракт, и в нём не остаётся непереваренной пищи, которая может начать разлагаться. Всё дело в том, что в овощах содержатся вещества, которые вызывают сокращение желчного пузыря и выброс желчи в кишечник. Этот процесс способствует активной работе ЖКТ, писал NEWS.ru.