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Главврач клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина Алексей Яковлев сообщил, что в Санкт-Петербурге уже два человека госпитализированы с проявлениями ОРВИ. Один из них — россиянин, прилетевший 22 января из Китая, второй — китайский студент, прибывший ранее.

С подозрением у нас два пациента, которые обследуются. У них клинические проявления респираторной инфекции, мы выясняем, какая это инфекция. Мы занимаемся диагностикой, — сообщил ТАСС Яковлев.

Глава городского комитета по здравоохранению сообщил, что результаты диагностики будут готовы утром 23 января.

Как писал NEWS.ru, пассажир из Шанхая, которого увезли в инфекционную больницу из петербургского аэропорта Пулково, обратился за медицинской помощью сам из-за высокой температуры. У него подозревают ОРВИ, окончательный диагноз пока не поставлен. Второго предполагаемого носителя коронавируса госпитализировали в столице. Им оказался пассажир рейса Тайланд — Шереметьево.

Число погибших в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, увеличилось до 17. Диагноз подтверждён уже у 473 человек.