Дополнительных медицинских мощностей Москве хватит на две недели

https://static.news.ru/photo/aa8a0c18-80c1-11ea-9652-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Система здравоохранения Москвы обеспечена дополнительными мощностями как минимум на две недели, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Для нас сегодня главная задача — обеспечить на видимую перспективу запас прочности медицинской системы. Сегодня он создан. Сегодня мы спокойно видим, что эта неделя и следующая неделя — мы точно обеспечены дополнительными мощностями, — сказал он в эфире Первого канала.

Девять столичных стационаров увеличат мощность для борьбы с коронавирусом. Так, на территории пяти московских больниц началось возведение каркасно-тентовых конструкций, в которых разместят койки для пациентов с COVID-19, идущих на поправку. Это НИИ скорой помощи им. Склифосовского, ГКБ № 1 им. Пирогова, многопрофильная ГКБ № 24, ГКБ № 15 им. Филатова, ГКБ № 40 в Коммунарке.

В ближайшее время подобные работы начнутся ещё в четырёх медучреждениях: ГКБ им. Юдина, ГКБ № 52, ГКБ № 67 им. Ворохобова, ИКБ № 2.

По словам заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасии Раковой, ближайшие недели будут трудными для столицы, поскольку на этот период, вероятнее всего, придётся пик заболеваемости коронавирусом.

За последние сутки в Москве выявили 1959 новых случаев коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 18 105 заболевших. В России диагноз COVID-19 поставлен 32 008 пациентам. За весь период зафиксировано 273 летальных исхода, выздоровели 2590 человек, писал NEWS.ru.