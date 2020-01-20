https://static.news.ru/photo/053847b0-3b58-11ea-901e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Американские учёные выяснили, что половина доноров костного мозга несут в своей крови клоны клеток с патогенными мутациями и передают их реципиентам. Большинство клонов отлично приживаются в новом организме и имеют преимущество при размножении.

Мутации, которые несут в себе клетки клона, не всегда безобидны. Даже наоборот: если они дают клеткам какое-нибудь преимущество, то такой клон может вытеснить из ткани своих соседей. Теоретически они могут стать причиной неблагоприятных последствий трансплантации, — говорится в докладе учёных, опубликованном в журнале Science Translational Medicine.

Медики не раз замечали, что у пожилых людей часто в крови начинают доминировать клоны, которые несут онкогенные мутации. Однако после трансплантации от молодых людей 18–44 лет уровень смертности реципиентов оказывался ещё выше. Кроме того, трансплантации часто провоцировали воспаления и болезни сердца, вплоть до появления рака крови.

Учёные из Медицинской школы при Вашингтонском университете изучили анализы крови у 25 реципиентов через 30, 100 и 365 дней после трансплантации и заметили, что доминирующих клонов со временем стало больше. Если у доноров они обнаружили 19 мутаций, то через 100 дней после пересадки у реципиентов оказалось 33 клональных мутации.

Как писал NEWS.ru, российские звёзды боёв без правил ранее тоже решили стать донорами костного мозга. Бойцы смешанных единоборств намерены сдать биоматериал и войти в регистр доноров костного мозга Русфонда. В акции примут участие Фёдор Емельяненко, Валентин Молдавский, Кирилл Сидельников, Анатолий Токов, Виктор Немков, Вадим Немков и их тренер Владимир Воронов. Информацию о решении спортсменов стать донорами подтвердили в пресс-службе FEDOR TEAM. При этом там сообщили, что участники боёв без правил пока не будут комментировать своё решение.