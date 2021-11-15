Домашний уход за волосами: для ослабленных, ломких, безжизненных

Волосы могут истончаться, сечься, выпадать по разным причинам. Одни девушки предпочитают маскировать недостатки, другие пользуются средствами из массмаркета с многообещающими названиями в надежде решить проблему. В большинстве из таких средств содержатся сульфаты и парабены, которые только ухудшают ситуацию. Лишь единицы женщин предпочитают правильный уход за волосами в домашних условиях. Каким должен быть домашний уход за волосами и насколько он эффективен, — читайте в материале NEWS.ru.
Почему необходим уход за волосами домашними средствами
Здоровые от природы, неиспорченные волосы имеют хорошие физические свойства, обладают большим пределом прочности и красиво выглядят. Но если они ослаблены, стали ломаться и не могут выдержать рядовой укладки, то в первую очередь стоит обратить внимание не на следствие, а на причину. Усиленный уход за волосами требуется:
- При гормональном дисбалансе
В качестве самого яркого примера можно привести послеродовую алопецию, когда молодая мама при мытье волос пучками теряет волосы. Несколько месяцев организм восстанавливается, но уход за волосами лучше начинать сразу после родов.
- Во время и после стресса
Сильное волнение приводит к спазму капилляров, питающих корни волос. Длительное состояние стресса приводит к хронической нехватке питательных веществ в волосяных луковицах.
- При неправильных причёсках
Если вы постоянно ходите с туго стянутыми в хвост волосами или даже если просто делаете пробор только на одну сторону, — волосы получают неравномерную нагрузку.
- При нарушении стандартного ухода за волосами
Это расчесывание/укладка/плетение мокрых прядей, сон с мокрыми волосами, трение локонов полотенцем, мытьё шампунем с агрессивным составом, пренебрежение бальзамом и кондиционером, прямое воздействие на волосы низких температур зимой или прямых солнечных лучей летом.
- При нехватке витаминов/минералов
Иногда причина ухудшения состояния волос кроется в нарушении питания. Для здоровья волос нужно употреблять продукты с повышенным содержанием витамина А, витаминов группы В, селена, магния, железа, цинка, йода, кремния. Они способствуют нормальному развитию клеток кожи головы, а также выработке кератина (основной структурный белок волоса). При серьёзных проблемах выпадения волос необходимо обратиться к трихологу, который назначит лечение, в том числе витамины.
- При приёме медикаментов
Приём многих лекарственных препаратов (антибиотиков, анальгетиков, антикоагулянтов, препаратов для понижения давления, холестерина) отрицательно сказывается на здоровье волос.
- При заболеваниях
Некоторые отклонения, например, проблемы с щитовидной железой, могут провоцировать ухудшение качества и выпадение волос. Необходимо диагностировать проблему и пройти терапию.
Правильный уход за волосами в домашних условиях
Правила домашнего ухода за натуральными и окрашенными волосами
Уход за волосами в домашних условиях прежде всего должен начинаться с правильного мытья и сушки головы. Даже при использовании профессиональных и эффективных средств волосы не будут здоровыми, если нарушать элементарные правила. Рекомендации домашнего ухода за волосами:
- Перед тем как мыть голову, аккуратно расчешите волосы. Так мокрые локоны будут меньше путаться при мытье.
- Не всем нужно мыть голову каждый день — лучше делать это по мере загрязнения.
- Обладательницам жирных волос при частом мытье головы нужно выбирать шампуни с мягким составом, подходящим для ежедневного применения.
- На голову нужно наносить уже вспененный в ладонях шампунь.
- Массировать кожу головы и мыть шампунем локоны нужно мягкими движениями, подушечками пальцев. Не нужно волосы растирать между ладонями.
- Смывайте шампунь и другие средства не горячей, а тёплой или прохладной водой, чтобы избежать появления лишнего кожного сала.
- После шампуня обязательно нужно пользоваться бальзамом-ополаскивателем или кондиционером для волос. Наносятся такие средства не на кожу головы, а с середины длины волос и до кончиков. Подержите состав на волосах 3–5 минут и смывайте прохладной водой.
- После мытья не скручивайте и не трите локоны полотенцем. Достаточно руками их отжать и обернуть на 10–15 минут, но не более. Затем полотенце снять.
- Самый безопасный для волос способ сушки — естественный, без фена и других термоприборов. Если без фена не обойтись, то сушите локоны в холодном режиме.
- Расчёсывать волосы можно только после того, как они высохли.
- На ночь локоны лучше заплетать в слабую косу, чтобы они не путались.
- Делать маску с максимально натуральным составом. Особенно такой домашний уход нужен сухим волосам.
- Олин раз в неделю делайте массаж головы для улучшения кровотока. Волосы будут меньше выпадать и лучше расти.
Для ухода за волосами в домашних условиях лучше всего пользоваться проверенными веками народными рецептами красоты.
Домашний уход за волосами. Рецепты
Натуральные рецепты красоты помогут сохранить волосы здоровыми, предотвратить их повреждение, сделать более ухоженными, послушными и красивыми. Лучшие ингредиенты для домашних масок и отваров:
- Репей (корни и листья лопуха) / репейное масло. Регулярное применение способствует укреплению и росту волос.
- Мёд. Помогает бороться с перхотью, укрепляет луковицы, питает волосы.
- Крапива. Устраняет засаленность, увлажняет, борется с перхотью.
- Горчица. Укрепляет, предотвращает выпадение волос.
Рецепты масок и отваров
Для поддержания красоты волос маски следует делать 1 раз в неделю. Для ослабленных и повреждённых волос можно делать процедуру 2 раза в неделю. Уход за волосами с помощью масок, домашние рецепты:
- Медовая маска — 3 ст. л. мёда растапливают на водяной бане и наносят на кожу головы. Держать 20 мин.
- Горчичная маска — 1 ст. л. готовой горчицы (не порошок) смешивается с 1 желтком и наносится на кожу головы на 20 минут.
- Репейная маска — 1 ст. л. репейного масла, 2 ст. л. меда, 2 ст. л. лимонного сока. Ингредиенты смешать и нанести на кожу головы на 30 мин.
Для лучшего эффекта на голову с нанесённой маской следует надеть шапочку и дополнительно утеплить полотенцем. Маски — лучший домашний уход за пористыми волосами. Локоны становятся гладкими, мягкими, приобретают естественный блеск.
Что касается фитотерапии, насчитывается бесчисленное множество видов и подвидов растений, взяв любое из которых, можно найти положительное влияние на какую-то часть организма. Воздействие именно на волосы оказывают отвары из трав:
- крапива;
- мать-и-мачеха;
- репейник;
- кора дуба;
- календула.
С помощью отваров делают уход в домашних условиях за кудрявыми волосами, ломкими, сухими и безжизненными.
Готовят отвар в пропорции 1 часть травяного сырья на 2 части горячей воды. Травы заливают кипятком, настаивают, остужают. Отваром ополаскивают чистые, только что вымытые влажные волосы. Такой уход делают 1-2 раза в неделю, эффект заметен после месяца применения.
Здоровье волос после домашнего ухода
Домашний уход за волосами после окрашивания и повреждения волос более эффективен в сочетании с профессиональными средствами. Волосы постепенно очищаются от токсинов и прочих веществ, которые разрушают их структуру. А вот с поддержанием естественной красоты волос домашний уход натуральными средствами справится на отлично.
Волосы после ухода масками и отварами из натуральных ингредиентов получают достаточно питания, увлажнения, насыщаются полезными веществами. Кроме того, на народных средствах можно значительно сэкономить — стоят они не так много по сравнению с профессиональной уходовой косметикой, в составе которой ещё нужно будет разобраться.
Время, затраченное на приготовление домашних средств, уже через месяц оправдает себя результатом. Увидев такой эффект, вы больше не захотите возвращаться к ярким упаковкам и баночкам из массмаркета.
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