Домашний уход за волосами: для ослабленных, ломких, безжизненных

Волосы могут истончаться, сечься, выпадать по разным причинам. Одни девушки предпочитают маскировать недостатки, другие пользуются средствами из массмаркета с многообещающими названиями в надежде решить проблему. В большинстве из таких средств содержатся сульфаты и парабены, которые только ухудшают ситуацию. Лишь единицы женщин предпочитают правильный уход за волосами в домашних условиях. Каким должен быть домашний уход за волосами и насколько он эффективен, — читайте в материале NEWS.ru.

Почему необходим уход за волосами домашними средствами

Здоровые от природы, неиспорченные волосы имеют хорошие физические свойства, обладают большим пределом прочности и красиво выглядят. Но если они ослаблены, стали ломаться и не могут выдержать рядовой укладки, то в первую очередь стоит обратить внимание не на следствие, а на причину. Усиленный уход за волосами требуется:

При гормональном дисбалансе

В качестве самого яркого примера можно привести послеродовую алопецию, когда молодая мама при мытье волос пучками теряет волосы. Несколько месяцев организм восстанавливается, но уход за волосами лучше начинать сразу после родов.

Во время и после стресса

Сильное волнение приводит к спазму капилляров, питающих корни волос. Длительное состояние стресса приводит к хронической нехватке питательных веществ в волосяных луковицах.

При неправильных причёсках

Если вы постоянно ходите с туго стянутыми в хвост волосами или даже если просто делаете пробор только на одну сторону, — волосы получают неравномерную нагрузку.

При нарушении стандартного ухода за волосами

Это расчесывание/укладка/плетение мокрых прядей, сон с мокрыми волосами, трение локонов полотенцем, мытьё шампунем с агрессивным составом, пренебрежение бальзамом и кондиционером, прямое воздействие на волосы низких температур зимой или прямых солнечных лучей летом.

При нехватке витаминов/минералов

Иногда причина ухудшения состояния волос кроется в нарушении питания. Для здоровья волос нужно употреблять продукты с повышенным содержанием витамина А, витаминов группы В, селена, магния, железа, цинка, йода, кремния. Они способствуют нормальному развитию клеток кожи головы, а также выработке кератина (основной структурный белок волоса). При серьёзных проблемах выпадения волос необходимо обратиться к трихологу, который назначит лечение, в том числе витамины.

При приёме медикаментов

Приём многих лекарственных препаратов (антибиотиков, анальгетиков, антикоагулянтов, препаратов для понижения давления, холестерина) отрицательно сказывается на здоровье волос.

При заболеваниях

Некоторые отклонения, например, проблемы с щитовидной железой, могут провоцировать ухудшение качества и выпадение волос. Необходимо диагностировать проблему и пройти терапию.

Правильный уход за волосами в домашних условиях Mauricio Jordan de Souza Coelho/imageBROKER.com/Global Look Press

Правила домашнего ухода за натуральными и окрашенными волосами

Уход за волосами в домашних условиях прежде всего должен начинаться с правильного мытья и сушки головы. Даже при использовании профессиональных и эффективных средств волосы не будут здоровыми, если нарушать элементарные правила. Рекомендации домашнего ухода за волосами:

Перед тем как мыть голову, аккуратно расчешите волосы. Так мокрые локоны будут меньше путаться при мытье.

Не всем нужно мыть голову каждый день — лучше делать это по мере загрязнения.

Обладательницам жирных волос при частом мытье головы нужно выбирать шампуни с мягким составом, подходящим для ежедневного применения.

На голову нужно наносить уже вспененный в ладонях шампунь.

Массировать кожу головы и мыть шампунем локоны нужно мягкими движениями, подушечками пальцев. Не нужно волосы растирать между ладонями.

Смывайте шампунь и другие средства не горячей, а тёплой или прохладной водой, чтобы избежать появления лишнего кожного сала.

После шампуня обязательно нужно пользоваться бальзамом-ополаскивателем или кондиционером для волос. Наносятся такие средства не на кожу головы, а с середины длины волос и до кончиков. Подержите состав на волосах 3–5 минут и смывайте прохладной водой.

После мытья не скручивайте и не трите локоны полотенцем. Достаточно руками их отжать и обернуть на 10–15 минут, но не более. Затем полотенце снять.

Самый безопасный для волос способ сушки — естественный, без фена и других термоприборов. Если без фена не обойтись, то сушите локоны в холодном режиме.

Расчёсывать волосы можно только после того, как они высохли.

На ночь локоны лучше заплетать в слабую косу, чтобы они не путались.

Делать маску с максимально натуральным составом. Особенно такой домашний уход нужен сухим волосам.

Олин раз в неделю делайте массаж головы для улучшения кровотока. Волосы будут меньше выпадать и лучше расти.

Для ухода за волосами в домашних условиях лучше всего пользоваться проверенными веками народными рецептами красоты.

Уход за волосами домашними средствами unsplash.com

Домашний уход за волосами. Рецепты

Натуральные рецепты красоты помогут сохранить волосы здоровыми, предотвратить их повреждение, сделать более ухоженными, послушными и красивыми. Лучшие ингредиенты для домашних масок и отваров:

Репей (корни и листья лопуха) / репейное масло. Регулярное применение способствует укреплению и росту волос.

Мёд. Помогает бороться с перхотью, укрепляет луковицы, питает волосы.

Крапива. Устраняет засаленность, увлажняет, борется с перхотью.

Горчица. Укрепляет, предотвращает выпадение волос.

Рецепты масок и отваров

Для поддержания красоты волос маски следует делать 1 раз в неделю. Для ослабленных и повреждённых волос можно делать процедуру 2 раза в неделю. Уход за волосами с помощью масок, домашние рецепты:

Домашние рецепты Galina Barbieri/Global Look Press

Медовая маска — 3 ст. л. мёда растапливают на водяной бане и наносят на кожу головы. Держать 20 мин.

Горчичная маска — 1 ст. л. готовой горчицы (не порошок) смешивается с 1 желтком и наносится на кожу головы на 20 минут.

Репейная маска — 1 ст. л. репейного масла, 2 ст. л. меда, 2 ст. л. лимонного сока. Ингредиенты смешать и нанести на кожу головы на 30 мин.

Для лучшего эффекта на голову с нанесённой маской следует надеть шапочку и дополнительно утеплить полотенцем. Маски — лучший домашний уход за пористыми волосами. Локоны становятся гладкими, мягкими, приобретают естественный блеск.

Что касается фитотерапии, насчитывается бесчисленное множество видов и подвидов растений, взяв любое из которых, можно найти положительное влияние на какую-то часть организма. Воздействие именно на волосы оказывают отвары из трав:

крапива;

мать-и-мачеха;

репейник;

кора дуба;

календула.

С помощью отваров делают уход в домашних условиях за кудрявыми волосами, ломкими, сухими и безжизненными.

Готовят отвар в пропорции 1 часть травяного сырья на 2 части горячей воды. Травы заливают кипятком, настаивают, остужают. Отваром ополаскивают чистые, только что вымытые влажные волосы. Такой уход делают 1-2 раза в неделю, эффект заметен после месяца применения.

Домашний уход за волосами unsplash.com

Здоровье волос после домашнего ухода

Домашний уход за волосами после окрашивания и повреждения волос более эффективен в сочетании с профессиональными средствами. Волосы постепенно очищаются от токсинов и прочих веществ, которые разрушают их структуру. А вот с поддержанием естественной красоты волос домашний уход натуральными средствами справится на отлично.

Волосы после ухода масками и отварами из натуральных ингредиентов получают достаточно питания, увлажнения, насыщаются полезными веществами. Кроме того, на народных средствах можно значительно сэкономить — стоят они не так много по сравнению с профессиональной уходовой косметикой, в составе которой ещё нужно будет разобраться.

Время, затраченное на приготовление домашних средств, уже через месяц оправдает себя результатом. Увидев такой эффект, вы больше не захотите возвращаться к ярким упаковкам и баночкам из массмаркета.

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