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Доля «стелс-омикрона» выросла в России до 80%

08:08, 05 апреля 2022
Доля «стелс-омикрона» выросла в России до 80% Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Доля подвида «омикрон»-штамма BA.2, или «стелс-омикрона», выросла в РФ до 80%. Второе место по распространению занимает сублиния BA.1, доля которой составляет около 12%, сообщила ТАСС руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина. При этом доля варианта «дельта» составляет менее 0,3–0,5%.

В последние две недели в России наблюдается доминирование подлинии ВА.2 варианта «омикрон» — его доля составляет уже около 80%, — сказала Черкашина.

Она также отметила, что роста заболеваемости коронавирусной инфекцией из-за распространения сублиний «омикрон»-штамма в России не наблюдается.

Ранее врач-терапевт Алексей Водовозов сообщил, что выявленный в Великобритании новый вариант «омикрон»-штамма коронавируса XE гораздо заразнее «стелс-омикрона». По его словам, этот подвариант вируса рано или поздно обязательно появится в России, но когда это произойдёт, прогнозировать пока невозможно.

Медик отметил, что поскольку границы не закрыты целиком, то появление этого штамма неизбежно.

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