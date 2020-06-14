Доктора дали советы по защите от вредных влияний тополиного пуха

https://static.news.ru/photo/1cd6ba52-ae1a-11ea-8f6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Избежать раздражительных реакций в период распространения тополиного пуха можно с помощью влажной уборки, отказа от тональных кремов и не только. Об этом в разговоре с журналистами сообщили доктор.

Так, например, дерматолог, доцент кафедры кожных болезней МГМУ имени И.М. Сеченова Людмила Смирнова заявила, что в это время женщинам не стоит пользоваться тональными кремами. В противном случае к лицу станет прилипать пыль и, соответственно, велик риск аллергической реакции. Кроме того, Смирнова порекомендовала носить очки и не красить ресницы.

Также дерматолог призвала не выходить на улицу с 11:00 до 18:00, отказаться от использования линз для глаз (под них может попасть пух и вызвать раздражение).

Врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Наталья Карташова заметила, что в период распространения тополиного пуха облегчить симптомы аллергии можно с помощью частого проведения влажной уборки в доме.

Кроме того, надо мыться в душе каждый день и менять одежду. Во время сухой жаркой погоды держите закрытыми окна и двери и старайтесь воздерживаться от прогулок, — приводит слова врача РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, дерматолог Лариса Алексеева рассказала, как правильно выбирать медицинские маски аллергикам и какие средства индивидуальной защиты не спровоцируют аллергии.