Мясников заявил, что использовать кровать нужно только «для сна и секса»

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В период пандемии коронавируса скорая помощь, как и вся система здравоохранения, перегружена. При этом подавляющее большинство поступающих туда звонков исходит от паникующих россиян. Об этом заявила телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева.

В ходе прямого эфира в Instagram она отметила, что из-за лавины вызовов от просто испуганных людей без помощи медиков рискуют остаться те, кто по-настоящему в ней нуждается. Малышева перечислила симптомы,...