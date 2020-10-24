Мясников заявил, что использовать кровать нужно только «для сна и секса»

Существует несколько «простых истин», посвящённых использованию кровати, сообщил главврач московской больницы № 17, телеведущий Александр Мясников.
По его словам, постоянный постельный режим наносит серьёзный вред организму, а также снижает вероятность выздоровления у тяжелобольных.
Кровать используйте только для сна и секса, — подчеркнул он, отметив, что на ней следует сидеть, лежать, читать и отдыхать, так как это вызывает бессонницу.
Мясников посоветовал всегда заправлять спальное место и соблюдать правила гигиены сна: ложиться и вставать в одно и то же время даже в выходные дни, не пользоваться в кровати гаджетами и не «валяться».
Помимо этого, добавил врач, стоит отдать предпочтение жёстким матрасам,
Ранее NEWS.ru писал, что Мясников прокомментировал призыв лидера ЛДПР Владимира Жириновского лишить его врачебной лицензии.