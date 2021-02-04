Доктор сообщил о методах профилактики онкологических заболеваний

https://static.news.ru/photo/aa12212a-66d6-11eb-8c73-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В рамках профилактики онкологических заболеваний человеку стоит вести активный образ жизни, отказаться от вредных привычек, проходит регулярные медицинские обследования минимум раз в год. Регулярно тестироваться стоит с 30 лет. Об этом в разговоре с журналистами рассказал онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черёмушкин.

Врач отметил важность прохождения медицинских обследований. Он подчеркнул, что есть множество сведений о том, какие признаки могут быть у развития онкологического заболевания. Однако выявить недуг может только специалист.

По поводу рациона питания Черёмушкин сказал, что большими проблемами может обернуться потребление канцерогенных продуктов. Однако существуют нюансы. Он отметил, что есть продукты, которые могут навредить организму, но за очень долгое время. Поэтому не стоит снимать с полок, к примеру, колбасу, ведь никто не ест её по несколько килограммов за день.

Как рассказал врач, онкология всё ещё является болезнью представителей старшего поколения, однако возраст пациентов со временем снижается. Медики работают над эффективными методами лечения, однако «волшебной таблетки» от страшного недуга не появится.

Рак — это в общем биологический механизм регуляции популяции. В нашем организме есть системы, направленные на его самоуничтожение. Несмотря на то что наука в борьбе с раком добилась определенных положительных успехов, мы не победили это заболевание. Поэтому в данной ситуации единственный выход — предупреждать болезнь, — цитирует Черёмушкина телеканал «Москва 24».

Также эксперт сообщил, что влияние COVID-19 на возникновение болезни ещё никто не доказал. Как добавил доктор, для того чтобы понять, что тот или иной фактор оказывает канцерогенное воздействие, необходимо минимум пять лет.

Его слова были обнародованы 4 февраля — во Всемирный день борьбы против рака.

Как ранее передавал NEWS.ru, испытание вакцины от коронавируса на онкологических больных не имеет смысла, сообщил врач-онколог Евгений Имянитов. Реакция их организма на препарат принципиально не будет отличаться от реакции здоровых людей.