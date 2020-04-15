Доктор сообщил, когда надо вызывать скорую при подозрении на COVID-19

https://static.news.ru/photo/8842ba02-7ef9-11ea-8632-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Простудные или вирусные заболевания могут проходить в лёгкой форме, и тогда их лучше лечить дома с помощью обильного питья и приёма лекарств. Однако в случае, если у больного усиливается одышка, нужно вызывать скорую помощь.

Об этом рассказал главный врач подмосковной Ильинской больницы Алексей Живов. Доктор подчеркнул, что в случае, если симптомы болезни выражены в небольшой степени, лучше оставаться дома, принимать витамины C и D, парацетамол и пить много жидкости. Эффективность же различных бытовых иммуномодулирующих препаратов, по словам Живова, на данный момент не доказана.

Опасная ситуация наступает, если усиливается одышка. Тогда нужно вызывать скорую и лечь на живот — так легче дышать, — приводит слова врача РИА Новости.

Также Живов назвал основные симптомы заражения коронавирусной инфекцией. В их числе он назвал сухой кашель, повышенную температуру, тошноту, рвоту и мышечную слабость.

Ранее NEWS.ru писал, что COVID-19 особо опасен для людей, имеющих зависимость от табака. Об этом предупредиладоктор медицинских наук, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.