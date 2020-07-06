Доктор рассказала о рисках заражения бубонной чумой

https://static.news.ru/photo/f2d79070-c023-11ea-bc86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/Global Look Press

Люди могу заразиться бубонной чумой друг от друга только при личном контакте. Суслики же, которых сейчас обвиняют в распространении болезни, могут «выносить» заразу за пределы собственного ареала исключительно в крайних случаях. Об этом в разговоре с журналистами рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории экспериментальной вирусологии ФГБУ «Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. Сомова» Галина Компанец.

По её словам, природные очаги чумы есть во всём мире. Один из них на территории Евразии расположен на севере Китая. Также очаги есть во Внутренней Монголии, Монголии и на пограничных зонах. Чуму там переносят суслики. Они могут заражаться при контакте или через укусы блох. Аналогичным образом заболеть могут и люди.

Компанец отметила, что недавно в Монголии суслика освежевали и потому заразились. Разницы нет — мёртвое животное или живое, ведь бактерии могут существовать в крови и бактериях очень долго.

Чума, подчеркнула доктор, является особо опасной инфекцией, для заражения достаточно несколько микробных клеток. В дальнейшем передача заразы между людьми возможна при контакте с больными.

По замечанию Компанец, врачи, обслуживающие пациента, могут заразиться от него, а вот соседи по палате — скорее всего нет.

Возбудитель проникает в кровь через ранку на коже и доходит до лимфатического узла — это первая преграда на пути возбудителя. В лимфатическом узле он начинает размножаться, узел воспаляется, увеличивается — это и есть бубон. Он такой большой, что его видно под кожей. При хороших состояниях бактерия не должна пройти дальше, инфекция локализуется на этом уровне. Но если она попадёт дальше в кровь, в лёгкие, то может развиться лёгочная форма, и это уже опасно. Она может передаваться воздушно-капельным путём, — приводит слова научного сотрудника лаборатории РИА Новости.

Компанец сказала, что новые случаи заражения периодически фиксируются в разных частях мира — в Китае, Южной Америке, Северной Америке. Также заразиться можно во время охоты. Разные животные могут представлять опасность. Во Владивостоке, например, раньше чуму переносили крысы. Однако позднее в городе открыли противочумную станцию, после чего уже долгое время не фиксируется новых случаев заражения. В редких случаях чуму могут перевезти туристы.

Вирусолог добавила, что каждая природно-очаговая инфекция развивается вне зависимости от деятельности человека.

Ранее в городе Баян-Нур в китайском автономном районе Внутренняя Монголия объявили третий уровень эпидемиологической угрозы из-за обнаруженной у скотовода бубонной чумы. Местные власти предупредили о том, что существует угроза эпидемии, и призвали жителей соблюдать ограничения до конца года. Неделей ранее несколько случаев заболевания нашли в соседней Монголии. Предположительно, люди заразились от сусликов. В двух районах монгольской провинции Ховд на западе страны закрыты границы из-за нескольких случаев заболевания бубонной чумой. Меры действуют с 10:00 29 июня до особого распоряжения.

Как писал NEWS.ru ранее, пекинский центр по контролю и профилактике заболеваний дал советы местным жителям после появления пациента с бубонной чумой на севере Китая. Специалисты рекомендуют во время поездок на пастбища не подходить близко к диким животным, а также не употреблять их мясо. Кроме того, не рекомендуется оставаться на ночлег на пастбищах.