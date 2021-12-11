Названы наиболее распространённые в Москве штаммы коронавируса

В Москве наибольшее распространение получили такие штаммы коронавируса, как уханьский и «дельта», заявила в эфире телеканала «Россия 1» главный врач столичной ГКБ № 52 Марьяна Лысенко. По её словам, нового варианта COVID-19 «омикрон» в мегаполисе пока не регистрировали.

С «омикроном» мы не сталкивались. Доминирует «дельта», и есть сейчас, как ни странно, достаточно много пациентов, которые болеют уханьским штаммом. «Омикрон» нас пока ни чем существенным не пугает, и, дай Бог, он будет несколько лояльнее к человечеству, чем «дельта», — сказала Лысенко.

Ранее сообщалось, что в России было выявлено четыре случая заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Его обнаружили у туристов, вернувшихся из разных стран. Для скорейшего обнаружения новых случаев инфицирования данным штаммом в стране срок действия ПЦР-теста сократили до 48 часов. Распоряжение об этом подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Обнаруженная в африканских странах новая разновидность коронавирусной инфекции, по мнению учёных, в следствии значительного количество генных мутаций, является значительно заразнее предыдущих версий вируса, а также может проявлять устойчивость к вакцинам. ВОЗ признала новую разновидность коронавируса «вызывающей озабоченность».