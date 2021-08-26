Доктор рассказала о последствиях прививки для заболевших коронавирусом

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что будет с теми, кто сделал прививку от коронавируса, при этом будучи инфицированным. Люди, которые болеют инфекцией, не должны проходить вакцинацию, передаёт слова эксперта радио Sputnik.
Не исключено,
Если привить человека, который переболел COVID-19, то у него появится «золотая броня» — так может быть получен максимальный и, скорее всего, длительный иммунный ответ. А вот если вакцинировать первой дозой пациента, который только что подхватил коронавирус и об этом пока не подозревает, то болеть он будет так же, как и в отсутствие прививки, — пояснила Баранова.
В последнем случае вакцина не успеет формировать иммунный ответ и течение заболевания будет целиком и полностью зависеть от собственного иммунитета человека. При этом очень важно не спутать саму болезнь и последствия прививки. Для этого необходимо сделать ПЦР-тест.
COVID-19 проявляет себя не сразу, потому человеку может показаться, что его болезнь — последствие прививки. А на самом деле это будет коронавирус. Человек при этом должен лечиться, а не пытаться «выняньчить» уровень антител, отказываясь от лекарств, — сказала биолог.
Если же тест не был сделан, а у человека возникли сомнения по поводу своего самочувствия после прививки, то развеять их может всё тот же ПЦР-тест.
Если пациент чувствует недомогание после прививки и ПЦР положительный, то виновата не прививка, а коронавирусная инфекция, — резюмировала специалист.
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