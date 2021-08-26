Доктор рассказала о последствиях прививки для заболевших коронавирусом

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что будет с теми, кто сделал прививку от коронавируса, при этом будучи инфицированным. Люди, которые болеют инфекцией, не должны проходить вакцинацию, передаёт слова эксперта радио Sputnik.

Не исключено, считает специалист, что прийти на прививку могут те, кто переболел коронавирусом недавно, и те, кто только что заразился, но не знает об этом. Дело в том, что иногда заболевание проходит практически без симптомов.

Если привить человека, который переболел COVID-19, то у него появится «золотая броня» — так может быть получен максимальный и, скорее всего, длительный иммунный ответ. А вот если вакцинировать первой дозой пациента, который только что подхватил коронавирус и об этом пока не подозревает, то болеть он будет так же, как и в отсутствие прививки, — пояснила Баранова.

В последнем случае вакцина не успеет формировать иммунный ответ и течение заболевания будет целиком и полностью зависеть от собственного иммунитета человека. При этом очень важно не спутать саму болезнь и последствия прививки. Для этого необходимо сделать ПЦР-тест.

COVID-19 проявляет себя не сразу, потому человеку может показаться, что его болезнь — последствие прививки. А на самом деле это будет коронавирус. Человек при этом должен лечиться, а не пытаться «выняньчить» уровень антител, отказываясь от лекарств, — сказала биолог.

Если же тест не был сделан, а у человека возникли сомнения по поводу своего самочувствия после прививки, то развеять их может всё тот же ПЦР-тест.

Если пациент чувствует недомогание после прививки и ПЦР положительный, то виновата не прививка, а коронавирусная инфекция, — резюмировала специалист.

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