Доктор рассказала, как коронавирус влияет на сердце и сосуды

https://static.news.ru/photo/11ca1170-2ff9-11eb-9ac0-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Как у молодых людей, так и у представителей среднего и старшего поколений при заражении коронавирусной инфекцией нового типа возникают проблемы с сердцем. Об этом сообщила кардиолог Калифорнийского университета и доктор медицины Ниша Парих.

Она подчеркнула, что на начальном этапе болезни возможно возникновение проблем с эффективной перекачкой крови. Кроме того, в этот период может произойти воспаление сердечной мышцы или перикарда.

Заражённые коронавирусом чаще заболевают кардиомиопатией такоцубо. Этот недуг представляет из себя сердечную дисфункцию, возникающую при сильном стрессе, который, в свою очередь, может быть следствием как социальной изоляции, так и потери кого-то из родных.

После избавления от основных симптомов заражения COVID-19 также проявляются длительные негативные эффекты. Большое число пациентов обращаются к врачам с жалобами на сердечно-сосудистую симптоматику в диапазоне от грудных болей до обмороков. Те, кто долго болел коронавирусом, имеют риск столкнуться с головокружением, онемением и не только.

Ещё одна важная вещь, которая обнаруживается у больных, перенёсших COVID-19, — это воспаление или рубцевание сердечной мышцы. Кроме того, вирус напрямую поражает слизистую оболочку кровеносных сосудов, известную как эндотелий, что может повышать риск образования тромбов в лёгких или нижних конечностях, — приводит слова кардиолога Medicalxpress.

Как ранее передавал NEWS.ru, доктор из США, работающий в отделении интенсивной терапии Медицинского центра Вашингтонского университета в Сент-Луисе, Кен Реми наглядно показал, что видит умирающий от коронавируса человек в последние моменты перед смертью. Видео он опубликовал в Facebook.

Создать такой ролик его побудила смерть пациента. Реми пришлось лично рассказывать его родственникам о том, как это произошло. В начале видео врач приближает и отдаляет камеру от своего лица. Он объясняет, что такая «картинка» стоит перед глазами умирающего.