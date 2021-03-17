Назван необычный эффект после приёма лекарств от COVID-19

https://static.news.ru/photo/043cf66e-87ae-11eb-897c-96000091f725_660.jpg Фото: Stephan Jansen/dpa/Global Look Press

Приём противовирусных препаратов пациентами с COVID-19 может вызывать неожиданные эффекты. В частности, у некоторых людей при ультрафиолетовом свете начинают светиться ногти. Об этом в разговоре с журналистами рассказал доктор-инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, исследований на тему указанного феномена пока не проводилось. Причины возникновения этого эффекта тоже неизвестны. Однако врач заявил, что ногти действительно светятся у пациентов с коронавирусом, которые применяли в лечении специфические противовирусные препараты. И светятся они не только на руках, но и на ногах.

Такое встречается достаточно часто, но не у всех, кто переболел коронавирусом, а у тех, кто применял противовирусные препараты, поэтому считать симптомом коронавируса данную особенность нельзя, — цитирует Тимакова РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, у людей, заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа, на коже может появляться сыпь различных видов. Врачи пока не знают, что именно в организме вызывает такую реакцию. Об этом в разговоре с журналистами сообщила дерматолог-венеролог Зоя Константинова.