Доктор рассказал о неочевидной причине головной боли по утрам

https://static.news.ru/photo/f3972348-46c6-11eb-ab0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrea Piacquadio/Pexels

Ощущение болей в голове в утреннее время может свидетельствовать о бруксизме. Это болезнь, которая вызывается гиперфункцией жевательных мышц ночью. Данной информацией в разговоре с журналистами поделился врач-стоматолог Алексей Антипенко.

Как сообщил доктор, часто причиной возникновения бруксизма становятся нарушения баланса деятельности центральной и периферической систем. По словам Антипенко, человек может долгое время находиться в стрессе. В таком состоянии его мозг испытывает постоянную нервную нагрузку на фоне того, что пациент переживает. Волнения могут не заканчиваться даже в ночное время.

Сжатие зубов во время выполнения напряжённой работы или при стрессовой ситуации — это признаки заболевания, которые можно обнаружить бодрствуя. Один из очень неприятных моментов при бруксизме — стираемость зубов по вертикали, которая прогрессирует. В итоге жевательные поверхности и режущие края исчезают безвозвратно.

В случае появления симптомов заболевания нужно обратиться к специалисту. Пациенту, скорее всего, придётся снять гипертонус мышц ботоксом или начать носить специальную капу, — приводит слова Антипенко телеканал «Звезда».

Как ранее передавал NEWS.ru, употребление алкоголя в состоянии похмелья может привести к тяжелейшим последствиям для организма, в том числе к остановке сердца, инсульту и инфаркту. Об этом сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн. Он призвал россиян, которые проведут за распитием спиртного новогоднюю ночь, не похмеляться на следующее утро.