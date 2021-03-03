Доктор Продеус назвал простую альтернативу рыбьему жиру

Ведущий передачи «Жить здорово!» на Первом канале, доктор медицинских наук Андрей Продеус рассказал россиянам о простом аналоге рыбьего жира. Он предложил им попробовать льняное масло в сочетании с витамином D.
В своём Instagram он рассказал, что льняное масло — источник полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Организм сам по себе их не вырабатывает, поэтому попадать в него они должны с едой.
Полиненасыщенные жирные кислоты борются с воспалением, регулируют липидный обмен, положительно влияют на работу сердечно-сосудистой системы и мозга, — объяснил врач.
У этого вещества есть ещё один плюс — оно помогает при депрессии. Продеус напомнил, что в советское время детей поили рыбьим жиром именно из-за омеги-3 и витамина D.
Приём льняного масла может стать альтернативой употреблению рыбьего жира, если его сочетать с витамином D.
Норма для человека в день — столовая ложка масла, детям он рекомендовал одну чайную ложку.
Ранее соведущая Продеуса Елена Малышева назвала дезинфекцию от COVID-19 бесполезной. За весь коронавирусный год ни одного случая заражения человека COVID-19 от поверхности не было зарегистрировано, сообщила врач. Она уверена, что мыть и дезинфицировать любые поверхности бесполезно, потому что «вирус вне человеческого организма нежизнеспособен», писал NEWS.ru.