Доктор Продеус назвал простую альтернативу рыбьему жиру

https://static.news.ru/photo/c62b804c-7cb9-11eb-a490-96000091f725_660.jpg Фото: ATRICK PLEUL/dpa/Global Look Press

Ведущий передачи «Жить здорово!» на Первом канале, доктор медицинских наук Андрей Продеус рассказал россиянам о простом аналоге рыбьего жира. Он предложил им попробовать льняное масло в сочетании с витамином D.

В своём Instagram он рассказал, что льняное масло — источник полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Организм сам по себе их не вырабатывает, поэтому попадать в него они должны с едой.

Полиненасыщенные жирные кислоты борются с воспалением, регулируют липидный обмен, положительно влияют на работу сердечно-сосудистой системы и мозга, — объяснил врач.

У этого вещества есть ещё один плюс — оно помогает при депрессии. Продеус напомнил, что в советское время детей поили рыбьим жиром именно из-за омеги-3 и витамина D.

Приём льняного масла может стать альтернативой употреблению рыбьего жира, если его сочетать с витамином D.

Норма для человека в день — столовая ложка масла, детям он рекомендовал одну чайную ложку.

Ранее соведущая Продеуса Елена Малышева назвала дезинфекцию от COVID-19 бесполезной. За весь коронавирусный год ни одного случая заражения человека COVID-19 от поверхности не было зарегистрировано, сообщила врач. Она уверена, что мыть и дезинфицировать любые поверхности бесполезно, потому что «вирус вне человеческого организма нежизнеспособен», писал NEWS.ru.