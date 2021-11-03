Доктор порекомендовал вернуться к рабочему ритму заранее

Входить в привычный ритм после режима нерабочих дней нужно с максимальным комфортом для организма, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. По словам доктора, необходимо это сделать не менее, чем за три дня до выхода на работу, об этом специалист сообщил РИА Новости.

Прежде всего, стоит провести нерабочие дни, не вредя своему здоровью, чтобы не понадобилось слишком много сил на восстановление. Хотя бы за три дня нужно начать жить в привычном режиме, чтобы войти в рабочий процесс комфортно. Также тем, кто не успел ранее, нужно обязательно вакцинироваться от коронавируса. Особенно важно вакцинироваться людям из группы риска. То есть пожилым людям и пациентам и с хроническими заболеваниями, — подчеркнул Тяжельников.

По мнению специалиста, если в нерабочий период был нарушен правильный рацион питания, то желательно устроить также и разгрузочный день.

Возможно, стоит заранее начать обдумывать задачи, планировать, чтобы подготовиться психологически. Можно заранее заняться подготовкой гардероба для выхода на работу, чтобы не нервничать в последний момент, — пояснил также врач.

Ранее стало известны данные опроса россиян, согласно которым большинство жителей страны — 52% — выступили против продления режима нерабочих дней. При этом около четверти респондентов считают, что увеличение срока их пошло бы на пользу.