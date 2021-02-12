Доктор назвал самую уязвимую перед постковидным синдромом часть населения

https://static.news.ru/photo/fb0a1598-6e1e-11eb-b01b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Переболевшие COVID-19 люди могут столкнуться с комплексом последствий — так называемым постковидным синдромом. У многих проявляются дыхательная недостаточность и проблемы с сердцем. Директор лечебно-реабилитационного центра Минздрава РФ Игорь Никитин назвал самые опасные последствия болезни.

Мужчины в возрасте от 45 до 65 лет наиболее подвержены осложнениям после коронавирусной инфекции, отметил медик. У некоторых выздоровевших могут проявиться различные признаки мультисистемного и мультиорганного повреждения.

Это и признаки поражения центральной нервной системы, например, нарушение терморегуляции, невозможность сконцентрироваться. Особенно людям на ответственных постах, которые возвращаются к привычной сфере деятельности. Раньше они оперировали большим объёмом данных, цифр, и они с большой тревогой понимают, что не могут это делать так, как они это делали обычно, — сказал Никитин KP.RU.

Другим симптомом постковидного синдрома является повышенная утомляемость. Переболевшие зачастую не могут позволить себе ранее привычные физические нагрузки, часто хотят сделать перерыв в работе, прилечь и отдохнуть в середине дня.

Никитин рассказал, что диабет, повышенный уровень холестерина и высокое артериальное давление не только осложняют течение болезни, но и сказываются на реабилитации. В случае наличия сопутствующих патологий следует подбирать индивидуальную программу восстановления, подчеркнул медик.

Если это признаки поражения сердечно-сосудистой системы преимущественно, то это работа с кардиологом и врачом-реабилитологом, который определяет уровень допустимых физических нагрузок. Если это лёгкие — то работать будет, прежде всего, пульмонологическая бригада и доктора, определяющие толерантность к физическим нагрузкам, — указал Никитин.

Иногда в реабилитации помогает дыхательная гимнастика, которая при правильном назначении и систематическом исполнении может быть очень эффективной, заключил медик.

Ранее заместитель главного врача Талдомской центральной районной больницы инфекционист Сергей Рябов рассказал о суперинфекции, которая проявляется у выздоровевших от коронавируса, писал NEWS.ru.