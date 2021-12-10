Врач назвал появляющиеся за час до инфаркта мозга симптомы

Врач-терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров рассказал «АиФ» о том, что такое инфаркт головного мозга и как вовремя распознать его первые симптомы. По его словам, в числе опасных проявлений, которые появляются за час до развития острого нарушения кровообращения, — выраженная головная боль, тошнота, ухудшение координации движений.

Поражение головного мозга, связанное с его острой гипоксией и поражением вещества головного мозга, как у нас уже давно закрепилось, называется ишемическим инсультом. Под инфарктом же понимают гибель клеток. Причём это может произойти с любым органом. <...> Инфаркт головного мозга — это ишемический инсульт. Но также инфарктом головного мозга может быть и геморрагический инсульт. Это состояние наступает вследствие омертвения ткани мозга из-за закупорки сосуда, питающего орган, — объяснил доктор.

Он отметил, что главными признаками грядущего инфаркта являются сильная головная боль, тошнота, нарушение координации движений, а также снижение остроты зрения и чувство онемения в руках.

И это происходит буквально в течение получаса-часа, когда наступает закупорка артерии и начинается инфаркт мозга, — уточнил Аскаров.

Медик назвал также и другие симптомы поражения головного мозга, которые проявляются в виде «триады». Это нарушение сознание, а также изменение речи, которая может быть бессвязной, смазанной или медленной. Кроме того, при нарушении координации пациент не может самостоятельно идти и будет падать, мышечный тонус в руках и ногах у него снижен.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что часто пациенты недооценивают опасность тошноты, которая может быть симптомом сердечного приступа. По его словам, одышка и сердцебиение не всегда сигнализируют о предынфарктном состоянии. Человек может даже ходить мрачный, говоря, что ему «просто неможется».