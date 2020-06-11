Здоровье

Доктор наук объяснила, почему могут холодеть руки и сохнуть глаза

07:35, 12 июня 2020
Фото: pixabay.com

Такие незначительные симптомы, как похолодевшие руки и ноги, ощущение сухости глаз или их покраснение, могут быть первыми сигналами некоторых заболеваний, рассказала доктор медицинских наук, профессор Светлана Трофимова.

В частности, ощущение «ледяных» конечностей может свидетельствовать о нарушении кровообращения, что часто случается в самом начале острого течения ряда инфекционных болезней, пояснила врач в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Потому что происходит перераспределение тока крови, и кровь начинает поступать к жизненно важным органам, — уточнила Трофимова.

Покраснение, сухость глаз, конъюнктивит (воспаление) также могут быть признаками того, что в организме человека поселилась вирусная или бактериальная инфекция. Кроме того, часто при заражении человек чувствует слабость и даже меняется его настроение — он становится апатичным.

Как писал NEWS.ru ранее, врач-патологоанатом Александр Эдигер, говоря о визуальных признаках COVID-19, заявил, что у людей, заразившихся этим вирусом, наблюдается «кожная маска».

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