Доктор наук объяснила, почему могут холодеть руки и сохнуть глаза

https://static.news.ru/photo/0dffb4a8-ac66-11ea-a196-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Такие незначительные симптомы, как похолодевшие руки и ноги, ощущение сухости глаз или их покраснение, могут быть первыми сигналами некоторых заболеваний, рассказала доктор медицинских наук, профессор Светлана Трофимова.

В частности, ощущение «ледяных» конечностей может свидетельствовать о нарушении кровообращения, что часто случается в самом начале острого течения ряда инфекционных болезней, пояснила врач в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Потому что происходит перераспределение тока крови, и кровь начинает поступать к жизненно важным органам, — уточнила Трофимова.

Покраснение, сухость глаз, конъюнктивит (воспаление) также могут быть признаками того, что в организме человека поселилась вирусная или бактериальная инфекция. Кроме того, часто при заражении человек чувствует слабость и даже меняется его настроение — он становится апатичным.

Как писал NEWS.ru ранее, врач-патологоанатом Александр Эдигер, говоря о визуальных признаках COVID-19, заявил, что у людей, заразившихся этим вирусом, наблюдается «кожная маска».