Доктор наук объяснила, почему могут холодеть руки и сохнуть глаза

Такие незначительные симптомы, как похолодевшие руки и ноги, ощущение сухости глаз или их покраснение, могут быть первыми сигналами некоторых заболеваний, рассказала доктор медицинских наук, профессор Светлана Трофимова.
В частности, ощущение «ледяных» конечностей может свидетельствовать о нарушении кровообращения, что часто случается в самом начале острого течения ряда инфекционных болезней,
Потому что происходит перераспределение тока крови, и кровь начинает поступать к жизненно важным органам, — уточнила Трофимова.
Покраснение, сухость глаз, конъюнктивит (воспаление) также могут быть признаками того, что в организме человека поселилась вирусная или бактериальная инфекция. Кроме того, часто при заражении человек чувствует слабость и даже меняется его настроение — он становится апатичным.
Как писал NEWS.ru ранее, врач-патологоанатом Александр Эдигер, говоря о визуальных признаках COVID-19, заявил, что у людей, заразившихся этим вирусом, наблюдается «кожная маска».
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