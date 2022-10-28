Доктор Мясников указал на типичную ошибку при лечении насморка Доктор Мясников: сосудосуживающие капли при насморке нужно использовать не более пяти дней

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Одной из наиболее распространенных ошибок при лечении насморка является длительное использование сосудосуживающих капель, заявили в эфире канала «Россия 1» врач-кардиолог Александр Мясников и врач-отоларинголог Борис Старосветский. По их словам, если использовать подобное средство более трех — пяти дней подряд, оно вызовет привыкание.

Старосветский уточнил, что злоупотребление сосудосуживающими каплями приводит к риниту, или, проще говоря, хроническому насморку. В связи с этим нос пациента будет оставаться влажным и после болезни, и придется пользоваться каплями снова и снова.

Мясников также отметил, что подобные капли могут приводить к различным сердечным болезням, а потому страдающим от насморка следует принимать подобные препараты не больше трех — пяти дней.

Ранее врач-отоларинголог высшей категории Игорь Маневич заявил, что сосудосуживающие капли для носа могут быть по-настоящему опасны. По его словам, подобные спреи имитируют действие адреналина, который сужает сосуды, поэтому при их постоянном применении механизмы сужения и расширения сосудов нарушаются.

Отоларинголог перечислил четыре существующих вида носовых капель: гормональные, противоаллергические, сосудосуживающие и солевые. При этом он уточнил, что именно спреи для сужения сосудов опасны тем, что в таких случаях в носу спадает отёк и слизь вырабатывается в меньшей степени, однако при их постоянном использовании такие капли вызывают привыкание, в результате чего сосуды страдают.