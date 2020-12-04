Доктор Мясников сравнил точность всех видов тестов на коронавирус

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Главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников рассказал о плюсах и минусах существующих тестов на коронавирусную инфекцию и сравнил их точность.

Эксперт отметил точность ПЦР-тестирования и то, что оно определяет наличие РНК вируса. Но этот тип анализа может показать ошибочный результат в 40% случаев, если во взятом материале не будет частиц инфекции из-за небрежного забора.

Мясников уточнил, что коронавирус появляется в носоглотке, откуда берётся мазок, примерно за неделю до появления симптомов, и продолжает выделяться ещё около двух недель. При этом ПЦР-тестирование показывает положительный результат в среднем 18 дней. Однако у около 20% пациентов ПЦР-тест остаётся положительным до нескольких месяцев.

Вторым видом диагностики COVID-19 является анализ на наличие антител. Врач объяснил, что данный вид тестирования выявляет не сам вирус, а его «следы», которые появляются через 8-12 дней от начала симптомов.

Мясников добавил, что антитела бывают двух типов: проявляющиеся на «острой фазе» IgM и антитела «памяти» IgG. Первые диагностируются раньше и через четыре-шесть дней после появления постепенно снижаются и исчезают. Вторые появятся позже, но их уровень будет расти, пока не достигнет максимума, после чего пойдёт на спад. Но они не исчезнут полностью. Именно антитела IgG говорят о том, что человек переболел коронавирусом и получил иммунитет.

Также врач сообщил, что есть два типа экспресс-тестов: на наличие антител и на их количество в крови. Первые имеют высокую долю ложно-положительных результатов — до 30%, однако ошибки могут быть и у второго типа тестов.

Третий тип анализов — тестирование на антиген. Оно позволяет выявить наличие вирусных частиц. Среди достоинств теста врач отметил быстроту получения результата. Однако точность теста достаточно довольно низкая.

Ранее Александр Мясников перечислил наиболее опасные симптомы коронавируса, при появлении которых необходимо немедленно вызывать скорую помощь. По словам эксперта, из-за резкого обострения ситуации боязнь COVID-19 «дошла до людей». Поэтому многие россияне стали обращаться к врачам даже без ярко выраженных симптомов коронавируса. Врач порекомендовал звонить в скорую в случаях, когда появились одышка, заторможенность, вялость или обезвоживание, а температура тела не опускается ниже 38 градусов, писал NEWS.ru.