Доктор Мясников сравнил Россию с «погрузившейся во мрак» Европой

https://static.news.ru/photo/f044ee92-1c27-11eb-8828-fa163e074e61_660.jpg Александр Мясников Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Российский врач и телеведущий Александр Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и западных странах. По его словам, мир окончательно сошёл с ума и сейчас трудно «не дать себя увлечь этой негативной энергетике».

В своём Telegram-канале он отметил, что Европа «погрузилась во мрак». Эксперт говорит, что не понимает, почему богатейшие страны планеты «оказались недееспособны в условиях эпидемии не самой грозной инфекции». Врач подчеркнул, что первая волна пандемии показала «полный провал их системы здравоохранения не только в плане лечения, но и прогнозирования». И сейчас всё повторяется. В РФ же, по его мнению, всё получилось грамотно.

Мы, по сравнению с ними, — как раз тот «муравей». Лето не потеряли: строили госпитали, наращивали коечный фонд, наладили производство средств защиты, готовили врачей, создали вакцину наконец! — пишет Мясников.

Москва осенью живёт нормальной жизнью. По его словам, это «невероятно режет глаз приехавшим из Европы, погружённой просто во мрак».

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. Её симптомы в начале болезни напоминают симптомы ОРВИ и гриппа, но в ряде случаев приводят к тяжёлой пневмонии и даже смерти. Болезнь продолжает распространяться по миру. COVID-19, по последним данным, обнаружили у 45,5 млн человек, более миллиона из них скончались.

Бельгия с 2 ноября повторно вводит жёсткий карантин. Правительство Чехии продлило действующие в республике жёсткие противокоронавирусные меры, включая ограничения на свободное передвижение граждан, до 20 ноября.

В ФРГ с ноября вводится режим «ограниченного карантина». В стране закрываются театры, кинотеатры, концертные залы, оперы, фитнес-залы, бассейны, публичные дома и парки развлечений. Не будут работать рестораны и бары, салоны красоты и тату-салоны. Для магазинов и парикмахерских требования не изменятся.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что если нынешние темпы распространения коронавируса в ФРГ сохранятся, система здравоохранения придёт к коллапсу в течение нескольких недель, писал NEWS.ru.