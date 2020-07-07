Доктор Мясников считает, что бубонная чума может перекинуться на Россию

https://static.news.ru/photo/31bdfcb8-c103-11ea-b6e4-fa163e074e61_660.jpg Александр Мясников Фото: alexander_myasnikov1/instagram.com

Бубонная чума, которой начали заболевать жители в Монголии и Китае, может перекинуться и на Россиию. Такая возможность не исключена, считает доктор и телеведущий Александр Мясников.

Может быть, и перекинется на южные районы. Я думаю, что она и была во многих этих районах — кто там считал. А вспышки нет. Но, например, никто не говорит о туберкулезе, который не лечится никакими лекарствами, потому что изначально новый вид бактерий уже в 80 странах есть. Это не так резонансно, как бубонная чума, — сказал он в разговоре KP.RU.

Врач также отметил, что за последние 10 лет в мире было зафиксировано 20 тысяч случаев чумы. Заразиться ей можно, например, на Мадагаскаре и Мозамбике.

В Аризоне отдельные случаи есть. Она никуда не делась. Бубонная чума живёт с нами. Смертность от бубонной чумы сегодня, если есть антибиотики — 7 %. Я всегда говорил туристам, не гладьте кошек, находясь в Африке. Чумой можете заболеть, — добавил Мясников.

Ранее в городе Баян-Нур в китайском автономном районе Внутренняя Монголия объявили третий уровень эпидемиологической угрозы из-за обнаруженной у скотовода бубонной чумы. Местные власти предупредили о том, что существует угроза эпидемии, и призвали жителей соблюдать ограничения до конца года.

Неделей ранее несколько случаев заболевания нашли в соседней Монголии. Предположительно люди заразились от сусликов. В двух районах монгольской провинции Ховд на западе страны закрыты границы из-за нескольких случаев заболевания бубонной чумой. Меры действуют с 29 июня до особого распоряжения.

Эти регионы граничат с российскими Алтаем, Тувой, Бурятией и Забайкальем. Роспотребнадзор заявил, что держит под контролем ситуацию на трансграничных территориях.

Учёные объясняют, что люди могут заразиться бубонной чумой друг от друга только при личном контакте. Передача также возможна через грызунов и блох. Поэтому в приграничных районах сотрудники Роспотребнадзора обеззараживают местность, обрабатывают специальными препаратами норы грызунов, травят блох

Чуму вызывает бактерия Yersinia pestis. В Средние века из-за неё умирали десятки миллионов человек. Основным признаком заболевания является бубон — увеличенный из-за воспаления лимфатический узел. Вплоть до конца XIX века чума практически не лечилась, теперь она легко побеждается антибиотиками.

Как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает, что случаи заражения бубонной чумой в Китае и Монголии представляют высокую степень опасности. По мнению организации, местные власти власти хорошо справляются с ситуацией.