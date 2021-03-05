Доктор Мясников рассказал, почему женщины реже болеют COVID

https://static.news.ru/photo/9a3c98a4-40a1-11ea-8b1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему мужчины чаще заболевают COVID-19, чем женщины. Оказалось, что у последних меньше рецепторов, с помощью которых коронавирус попадает в клетку.

В эфире «России 1» медик отметил , что SARS-CoV-2 может существовать только внутри клетки, вне благоприятной среды он погибает. Чтобы попасть в лёгкие человека, вирус должен за что-то «зацепиться».

В организме мужчин специальных рецепторов, которые использует вирус, в разы больше. А вот дети практически не обладают ими.

У детей этих рецепторов практически нет, поэтому они реже болеют. У афроамериканцев и азиатов их больше, поэтому они болеют чаще, — добавил Мясников.

Также он отметил, что нет никаких подтверждений популярной точки зрения о том, что женский гормон эстроген положительно влияет на иммунитет. Однако эти вещества способны противостоять болезни Альцгеймера и снижать риск развития деменции, писал ранее NEWS.ru.

Медик напомнил, что существует врождённый и приобретённый иммунитет. Он отметил, что в случае заболевания обязательно должны работать «клетки памяти», в которые уже заложен алгоритм запуска выработки антител.