Мясников рассказал, почему привитые могут попасть в реанимацию

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что способствует осложнению у вакцинированных больных COVID-19. В группе риска — пожилые люди с серьёзными болезнями, с онкологией, а также молодые, у которых коронавирус накладывается на другой недуг. Об этом врач рассказал «Вечерней Москве».

Конечно, вакцина не эликсир бессмертия, если речь идёт о пожилом человеке с серьёзными болезнями, с онкологией. При этом он может быть вакцинирован тремя дозами. Но вечной жизни не бывает, и рано или поздно он умирает. Всегда тяжёлый пациент умирает от инфекции. Сегодня в её роли выступает ковид. Раньше это были пневмококк, грипп и так далее, — сказал Мясников.

Он отметил , что если в реанимацию с диагнозом «тяжёлый ковид» поступает более молодой человек, то причиной этого не всегда является вирусная пневмония.

Часто мы имеем положительный мазок. При этом пневмония может осложняться другими моментами, присоединением бактериальной пневмонии например. Это и вызывает дыхательную недостаточность. Если нам удаётся снять больного с ИВЛ, то, скорее всего, здесь была нековидная вирусная пневмония. При ней с аппарата снять крайне сложно. Там смертность под 90%, — пояснил врач.

Он добавил, что в любом случае ни одна вакцина не работает на 100%.

В России сегодня зафиксирован новый антирекорд по числу смертей от COVID. За минувшие сутки скончались 968 человек. Общее количество жертв инфекции в стране с начала пандемии достигло 215 453.