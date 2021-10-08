Мясников рассказал, почему привитые могут попасть в реанимацию

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что способствует осложнению у вакцинированных больных COVID-19. В группе риска — пожилые люди с серьёзными болезнями, с онкологией, а также молодые, у которых коронавирус накладывается на другой недуг. Об этом врач рассказал «Вечерней Москве».
Конечно, вакцина не эликсир бессмертия, если речь идёт о пожилом человеке с серьёзными болезнями, с онкологией. При этом он может быть вакцинирован тремя дозами. Но вечной жизни не бывает, и рано или поздно он умирает. Всегда тяжёлый пациент умирает от инфекции. Сегодня в её роли выступает ковид. Раньше это были пневмококк, грипп и так далее, — сказал Мясников.
Он
Часто мы имеем положительный мазок. При этом пневмония может осложняться другими моментами, присоединением бактериальной пневмонии например. Это и вызывает дыхательную недостаточность. Если нам удаётся снять больного с ИВЛ, то, скорее всего, здесь была нековидная вирусная пневмония. При ней с аппарата снять крайне сложно. Там смертность под 90%, — пояснил врач.
Он добавил, что в любом случае ни одна вакцина не работает на 100%.
В России сегодня зафиксирован новый антирекорд по числу смертей от COVID. За минувшие сутки скончались 968 человек. Общее количество жертв инфекции в стране с начала пандемии достигло 215 453.