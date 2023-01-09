Доктор Мясников назвал смертельно опасную причину отека ноги Доктор Мясников: отечность в одной ноге может быть симптомом тромбоза

Фото: Shutterstock

Отечность в одной ноге может быть связана с тромбозом, сообщил в программе «О самом главном» телеведущий и главврач столичной больницы № 71 Александр Мясников. По его словам, эта патология может привести к смерти, если тромб оторвется. Врач советовал при подобном симптоме обращаться к специалистам для проведения УЗИ.

Обычный тромбоз глубоких вен бывает при лежании, долгом неподвижном состоянии — при нем отек ноги пройдет, проблема не в ноге. Но если тромб оторвется, он попадет в сердце, а потом в легкие, что приведет к летальному исходу, — предупредил врач.

Мясников объяснил, что медики проведут УЗИ конечностей и установят, есть ли у пациента тромб, если есть, назначат эффективное лечение, которое позволит избежать смерти.

В РНИМУ имени Пирогова ранее сообщили, что в России около 7 млн человек страдают варикозным расширением вен. Еще у миллиона это сочетается с тромбозом. Число пациентов с тромбозами при этом значительно увеличилось в последние два года.

Хирург-флеболог Армен Авакян пояснял, что характерными признаками тромбоза являются головная боль, набухание вен и онемение конечностей, а нетипичными — высокая температура и ощущение слабости.