Доктор Мясников рассказал об оптимистичных заблуждениях по поводу вакцины

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял массовое представление о том, что препарат после прививки сохраняется на всю жизнь. Он отметил, что такое мнение ошибочно. Об этом доктор поведал в эфире программы «Полный контакт» с Владимиром Соловьёвым.

Вы поймите: вам сделали вакцину, она стимулировала выработку антител, она показала, против чего бороться, — и через три-четыре недели от вакцины и следа нет в организме. Это не то, что вам ввели и вы ходите там с чипом всю жизнь, — подчеркнул врач.

Он добавил, что и побочный эффект от прививки может проявиться в течение двух-трёх недель.

Ранее Мясников посоветовал боящимся вакцинироваться россиянам «включить мозг». По его словам, они не должны слушать некомпетентных людей, которые говорят об опасности препаратов.

Тех же медиков, которые выступают против вакцинации и агитируют пациентов не прививаться, он предложил привлекать к уголовной ответственности.

В это воскресенье вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев назвал россиян «баранами» и потребовал их насильно вакцинировать с применением грубой физической силы.

В России сохраняется высокий показатель смертности от коронавируса. За прошедшие 24 часа от болезни скончались 1219 человек. Всего с начала пандемии зафиксировано свыше 255 тысяч летальных исходов.