Доктор Мясников рассказал об опасности полного отказа от спиртного

https://static.news.ru/photo/4a6a9a1e-54fb-11eb-bd11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности полного отказа от алкогольных напитков.

Эксперт пояснил, что полный отказ от спиртного — это неправильно. По его словам, с научной точки зрения можно говорить о малых дозах алкоголя в плане профилактики сердечных болезней и диабета.

Мясников заявил, что проведённые во многих странах исследования показали, что употребляющие ограниченное количество спиртных напитков дольше живут и реже болеют. Однако, отметил он, люди, превышающие допустимую дозу, болеют чаще и живут меньше.

В мире выработали минимальные дозы алкоголя, которые представляют собой в пересчёте на абсолютный чистый спирт 20 граммов, — уточнил он.

Ведущий также назвал курение самым мощным фактором развития онкологических заболеваний.

Я мало знаю онкологий, где курение не было бы причиной номер один. То же самое относится к сердечным заболеваниям, — заявил доктор в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Ранее Александр Мясников перечислил продукты, которые способствуют образованию камней в почках. По его словам, к этому ведёт употребление животных жиров и белков, содержащихся, например, в красном мясе. Кроме того, шпинат и зелень увеличивают оксалаты и способствуют камнеобразованию. К проблеме приводит и употребление алкогольных напитков, кроме красного сухого вина в умеренных дозах. Ещё одним фактором риска выступает употребление сладких газированных напитков. По мнению Мясникова, снижают риск камнеобразования средиземноморская диета, богатая овощами, фруктами и рыбой, а также умеренное употребление молочной продукции. Могут помочь также клюквенный морс, кофе и чай, писал NEWS.ru.