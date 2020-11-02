Доктор Мясников рассказал об опасности капель от насморка

https://static.news.ru/photo/c85dafc6-1d3b-11eb-8ae9-fa163e074e61_660.jpg Фото: J.M. Guyon - Copyright 2013/Global Look Press

Главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности, которую в себе таят препараты от насморка.

В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» эксперт задал одной из зрительниц вопрос о том, могут ли лекарства от насморка провоцировать учащённое сердцебиение. Женщина ошиблась, ответив отрицательно. Доктор пояснил, что все эти препараты называются сосудосуживающими, они «подстёгивают сердцебиение» и стимулируют мышечный тонус.

Если сердечник или гипертоник переусердствует с сосудосуживающими препаратами, то это может привести к реальным проблемам с сердцем, к нарушению ритма, — сказал Мясников.

Он обратил внимание, что пожилые люди с нарушением ритма сердца часто попадают в больницу из-за того, что используют лекарства от насморка.

Ранее врач-педиатр высшей категории и кандидат медицинских наук Марина Мамаева рассказала, что использование сосудосуживающих капель в нос детьми может привести к аллергическим реакциям и даже отравлению. К плачевным последствиям может привести именно бесконтрольное использование таких капель, поэтому самостоятельно назначать их ребёнку нельзя. По её словам, профессиональный врач должен «расписать» лечение такими каплями, рассказать о длительности их приёма и дневной норме. Игнорировать эти рекомендации крайне опасно. Мамаева отметила, что во многих европейских странах детям младше шести лет сосудосуживающие капли запрещены, а у детей до 12 лет должны применяться с большой осторожностью. Она призвала обращать внимание на маркировку капель, так как производители указывают, подходит ли их продукт детям. Это связано с тем, что дозировки для ребёнка и взрослого различаются, писал NEWS.ru.