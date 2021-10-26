Доктор Мясников рассказал о возможных причинах боли в горле
Ксения Голуб
Ксения Голуб
10:31, 26 октября 2021
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Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал о неожиданных причинах возникновения боли в горле. По его словам, этот симптом сопровождает не только вирусные и простудные заболевания. Об этом он заявил в одном из последних выпусков программы «О самом главном», выходящей на канале «Россия 1».
По большей части, если мы говорим о взрослых, то боль в горле, как правило, не инфекционная. Есть много заболеваний, которые сопровождаются болью в горле, — пояснил врач.
В их числе стоит отметить фибромиалгию — заболевание ревматического характера. Оно также сопровождается болью в мышцах, связках и сухожилиях. Недуг довольно часто встречается, особенно среди женщин. По статистике, он присутствует у каждой пятой представительницы прекрасного пола в мире. Кроме того, как подчеркнул специалист, фибромиалгия имеет и дополнительные симптомы, такие как нарушения сна, чувство усталости, болезненность суставов и увеличение лимфоузлов.
При этом самым частым поводом боли в горле, не имеющей инфекционной природы, Мясников назвал аллергию. При этом диагнозе врач порекомендовал не принимать анальгетики или антибиотики, а отдать предпочтение антигистаминным средствам.
В качестве довольно неожиданной причины доктор указал повышенную кислотность желудка.
Кислое содержимое желудка забрасывается за кольцо пищевода, не полностью прикрытое, и дальше, особенно когда вы лежите, забрасывается в горло, вызывая хронический кашель, боль в горле и осиплость голоса, — объяснил медик.
По словам доктора, в данном случае боль в горле бывает вызвана химическим ожогом, в связи с чем пациентам рекомендован приём лекарств-антацидов, которые снижают уровень кислотности желудка.
Ещё одной причиной возникновения данной проблемы может быть сухость слизистых оболочек. Как предупредил Мясников, эта проблема становится более актуальной в отопительный сезон, когда уровень влажности воздуха в помещениях снижается.
Всё пересыхает, нарушается мукозальный иммунитет, и в частности пересыхают слизистые,— пояснил врач.
Ранее Мясников призвал зрителей внимательнее относиться к вопросу приёма антибиотиков. В частности, доктор обратил внимание на их запрет при кашле и вирусном бронхите и порекомендовал в этих случаях использовать противокашлевые препараты.