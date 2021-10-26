Доктор Мясников рассказал о возможных причинах боли в горле

Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал о неожиданных причинах возникновения боли в горле. По его словам, этот симптом сопровождает не только вирусные и простудные заболевания. Об этом он заявил в одном из последних выпусков программы «О самом главном», выходящей на канале «Россия 1».

По большей части, если мы говорим о взрослых, то боль в горле, как правило, не инфекционная. Есть много заболеваний, которые сопровождаются болью в горле, — пояснил врач.

В их числе стоит отметить фибромиалгию — заболевание ревматического характера. Оно также сопровождается болью в мышцах, связках и сухожилиях. Недуг довольно часто встречается, особенно среди женщин. По статистике, он присутствует у каждой пятой представительницы прекрасного пола в мире. Кроме того, как подчеркнул специалист, фибромиалгия имеет и дополнительные симптомы, такие как нарушения сна, чувство усталости, болезненность суставов и увеличение лимфоузлов.

При этом самым частым поводом боли в горле, не имеющей инфекционной природы, Мясников назвал аллергию. При этом диагнозе врач порекомендовал не принимать анальгетики или антибиотики, а отдать предпочтение антигистаминным средствам.

В качестве довольно неожиданной причины доктор указал повышенную кислотность желудка.

Кислое содержимое желудка забрасывается за кольцо пищевода, не полностью прикрытое, и дальше, особенно когда вы лежите, забрасывается в горло, вызывая хронический кашель, боль в горле и осиплость голоса, — объяснил медик.

По словам доктора, в данном случае боль в горле бывает вызвана химическим ожогом, в связи с чем пациентам рекомендован приём лекарств-антацидов, которые снижают уровень кислотности желудка.

Ещё одной причиной возникновения данной проблемы может быть сухость слизистых оболочек. Как предупредил Мясников, эта проблема становится более актуальной в отопительный сезон, когда уровень влажности воздуха в помещениях снижается.

Всё пересыхает, нарушается мукозальный иммунитет, и в частности пересыхают слизистые, — пояснил врач.

Ранее Мясников призвал зрителей внимательнее относиться к вопросу приёма антибиотиков. В частности, доктор обратил внимание на их запрет при кашле и вирусном бронхите и порекомендовал в этих случаях использовать противокашлевые препараты.