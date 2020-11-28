Доктор Мясников рассказал о способных предотвратить рак продуктах

https://static.news.ru/photo/fc3511be-3185-11eb-9760-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Употребление продуктов, богатых витамином D, способствует предотвращению развития онкологических заболеваний. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

В эфире телеканала «Россия 1» он рассказал , что к числу таких продуктов относятся печень трески, яйца, селёдка и молоко. По его словам, в 100 граммах печени трески содержится 1000% суточной нормы витамина D, в одном яйце — 22%, а в 100 граммах селёдки — 300%.

Мясников подчеркнул, что витамин D — единственный, который вырабатывается в человеческом организме. По его словам, для этого нужен солнечный свет.

Он отметил, что этот витамин значительно снижает риск развития рака толстого кишечника и рака груди. При этом, по его словам, многие исследования говорят о том, что избыток в организме витамина D из молочных продуктов может стать причиной развития рака простаты, хотя некоторые научные работы опровергают это

Ранее NEWS.ru писал о том, что более 2,5 млн жителей Великобритании, имеющие хронические заболевания, бесплатно получат витамин D на четыре месяца. Об этом сообщает издание The Guardian, ссылаясь на главу Минздрава страны Мэтта Хэнкока.