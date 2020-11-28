Доктор Мясников рассказал о способных предотвратить рак продуктах

Употребление продуктов, богатых витамином D, способствует предотвращению развития онкологических заболеваний. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.
В эфире телеканала «Россия 1» он
Мясников подчеркнул, что витамин D — единственный, который вырабатывается в человеческом организме. По его словам, для этого нужен солнечный свет.
Он отметил, что этот витамин значительно снижает риск развития рака толстого кишечника и рака груди. При этом, по его словам, многие исследования говорят о том, что избыток в организме витамина D из молочных продуктов может стать причиной развития рака простаты, хотя некоторые научные работы опровергают это
Ранее NEWS.ru писал о том, что более 2,5 млн жителей Великобритании, имеющие хронические заболевания, бесплатно получат витамин D на четыре месяца. Об этом