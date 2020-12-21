Доктор Мясников рассказал о способности кофе предотвращать рак и инфаркт

https://static.news.ru/photo/c401fbda-42e3-11eb-ae78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников опроверг распространённые мифы о вреде кофе и рассказал о пользе напитка.

Это всё инсинуации, что он вреден, что вызывает гипертонию, вызывает аритмию, вредит сердцу, — сообщил эксперт в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, исследования показали, что кофе является целебным и полезным напитком, предотвращающим рак печени и уменьшающим количество инфарктов у сердечников. Кроме того, кофе не влияет на кровяное давление, если это привычный для человека напиток, а также не становится причиной мерцательной аритмии.

Мясников пояснил, что при аритмии происходит нарушение ритмичности и частоты сокращений сердца. Когда мышца сокращается неравномерно, то появляется фибрилляция предсердия, кровь застаивается и прокачивается не до конца, из-за чего образуются тромбы. Врач уточнил, что кофе не предотвратит тромбоза и нарушения мозгового кровообращения, поэтому надо принимать кроверазжижающие препараты.

Кофе, если вы его любите, пейте на здоровье. Для аритмии это только хорошо, — посоветовал специалист.

Ранее Александр Мясников перечислил продукты, которые способствуют образованию камней в почках. По его словам, к этому ведёт употребление животных жиров и белков, содержащихся, например, в красном мясе. Кроме того, шпинат и зелень увеличивают оксалаты и способствуют камнеобразованию. К проблеме приводит и употребление алкогольных напитков, кроме красного сухого вина в умеренных дозах. Ещё одним фактором риска выступает употребление сладких газированных напитков. По мнению Мясникова, снижают риск камнеобразования средиземноморская диета, богатая овощами, фруктами и рыбой, а также умеренное употребление молочной продукции. Могут помочь также клюквенный морс, кофе и чай, писал NEWS.ru.