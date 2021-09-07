Доктор Мясников рассказал о шансах заболеть раком, если есть мясо

Известный врач, блогер и телеведущий Александр Мясников рассказал, может ли входящее в постоянный рацион человека мясо повлиять на возникновение рака кишечника. Об этом он рассуждал в своём Телеграм-канале.

По словам врача, мясо является жизненно необходимым продуктом, хотя и может оказывать негативный эффект для здоровья. Он отметил, что ранее рекомендовалось есть мясные продукты как можно меньше, но в 2020 году специалисты скорректировали свою позицию.

Потом, в 2020 году мы полностью переменили отношение к мясу, как к продукту, провоцирующему инфаркты и инсульты. Оказывается, что всё совсем и не так, — заявил Мясников.

Доктор уточнил, что мясо содержит много жизненно важных незаменимых элементов. При этом врач подчеркнул, что приверженцам вегетарианской диеты приходится восполнять дефицит этих веществ аптечными препаратами. Он отметил, что онкологию провоцируют скорее обработанные продукты, включая колбасы, сосиски и ветчины. При этом мясо в естественном виде есть можно и нужно, возникновение рака от этого никак не зависит.

Мясников заключил, что нужно соблюдать баланс: в рационе также должны присутствовать овощи, фрукты, клетчатка, цельные зёрна, рыба. Это медики и называют здоровой диетой, в которой «мясо занимает незаменимое место».