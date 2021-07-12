Доктор Мясников рассказал о росте плато между волнами коронавируса

Главный врач больницы имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников рассказал о росте уровня «плато» между волнами коронавируса. Он призвал сохранять и наращивать уровень вакцинации, а также наращивать уровень локального иммунитета в носоглотке, через которую вирус попадает в организм. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Мясников уточнил , что в то время как уровень заболеваемости между первой и второй волнами составлял 5-6 тысяч в день, то между второй и третьей волнами этот показатель составил 9-10 тысяч в день, а между третьей и грядущей четвёртой волной — 17-18 тысяч в день. В связи с этим врач призвал сохранять и наращивать уровень вакцинации.

При этом хочу заметить, что наличие антител после болезни или вакцинации не имеет того значения, что им все придают. Мы вообще не знаем, что важнее- уровень антител или клеточный иммунитет. Поэтому антитела нигде уже больше как контроль или просто из любопытства не определяют, — подчеркнул Мясников.

Он также отметил, что высокий общий иммунитет не всегда сопровождается высоким уровнем локального иммунитета в носоглотке, куда проникает вирус. Особенно это касается курильщиков, а также людей с насморком и низким уровнем влажности воздуха в квартирах. Он призвал применять интерферон альфа в виде капель или спрея в нос.

Ранее эксперт заявил, что спад заболеваемости COVID-19 в России ожидается к концу января 2022 года: главным фактором станет мороз и ослабление социальных контактов. Он добавил, что четвёртая волна заболеваний заменяет третью в регионах в настоящее время. Тем не менее, в центральном регионе ситуация оценивается как более спокойная.