Доктор Мясников рассказал о причинах утренних головных болей

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о причинах головных болей по утрам. Это могут быть неправильная или неудобная поза в течение ночи или нарушение дыхания во время сна. Об этом он сообщил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

Вы просто просыпаетесь с головной болью — это говорит о том, что это головная боль напряжения, — объяснил доктор.

По словам Мясникова, в таких случаях нужно обращать внимание на положение шеи во время сна. Также причиной головной боли может быть храп, во время которого мягкое небо перекрывает вход в дыхательные пути и препятствует нормальному поступлению кислорода. Кроме того, нарушение дыхания во сне может быть симптомом гипертонии и сахарного диабета.

Ранее врач Елена Соломатина рассказала, что головная боль не всегда вызвана повышенным давлением, к тому же её иногда можно вылечить без обезболивающих. Для этого достаточно просто выйти на улицу, а иногда достаточно сделать простое упражнение.