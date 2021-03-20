Доктор Мясников рассказал о необычных симптомах смертельного заболевания

https://static.news.ru/photo/5f1ddf46-897d-11eb-bd40-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Человеку необходимо периодически обращать внимание на цвет ногтей на руках. Дело в том, что его изменения могут быть одним из симптомов смертельного заболевания. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил доктор и телеведущий Александр Мясников.

Он отметил, что у людей бывает синдром зелёных ногтей или синдром жёлтого ногтя. В этом нет ничего страшного, ведь в указанных случаях речь идёт о простой инфекции. Однако изменение цвета ногтей может указывать на меланому, которую необходимо увидеть как можно скорее. Её также можно заметить в ягодичной складке или в полости рта.

Особенная опасность может грозить женщинам, которые используют гелевое покрытие. Они месяцами не видят свои ногти, потому что там красивое дорогостоящее сооружение, — сказал врач.

Как ранее передавал NEWS.ru, Мясников дал несколько важных советов, помогающих сохранить здоровье весной.

Он написал, что приходящее тепло обманчиво, а растущий световой день побуждает людей больше общаться и легче одеваться. Но, по его мнению, люди не готовы к этому.