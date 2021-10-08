Доктор Мясников назвал главную ошибку при приёме обезболивающих
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
19:34, 09 октября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Главный врач московской больницы № 51 и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» рассказал об опасности обезболивающих препаратов. По его словам, эти препараты могут повысить давление и спровоцировать язву желудка.
Провоцируют подъём давления, провоцируют гипертонические кризы, инфаркты и абсолютно противопоказаны при сердечной недостаточности, — объяснил медик.
По словам эксперта, обезболивающие лекарства — это в основном нестероидные противовоспалительные средства, которые плохо влияют на сосуды и почки. Поэтому врач порекомендовал при злокачественной, резистентной гипертонии или гипертонии в молодом возрасте проверять в первую очередь именно почки.
А для того, что бы избежать язвы, обезболивающие стоит принимать только в сочетании с препаратами для желудка, отметил медик.
Ранее Мясников рассказал, что способствует осложнению у вакцинированных больных COVID-19. В группе риска — пожилые люди с серьёзными болезнями, с онкологией, а также молодые, у которых коронавирус накладывается на другой недуг.