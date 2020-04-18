Доктор Мясников рассказал о будущем COVID-19

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В период самоизоляции для снижения нагрузки на желудок лучше исключить из рациона хлебобулочные изделия и сладкое и добавить в рацион овощи и фрукты, считают диетологи.

Врач-диетолог Екатерина Белова отметила, что нагрузка на желудок из-за переедания сопоставима с периодом после новогодних праздников. Она призвала переходить на овощно-фруктовое меню. Можно включать в рацион не только свежие, но...