Доктор Мясников рассказал о будущем COVID-19

Главврач столичной ГКБ №71 и телеведущий Александр Мясников сообщил, что коронавирус «останется с нами навсегда», присоединившись к вирусам и бактериям, с которыми человек сосуществует. Но для этого человечество должно приобрести коллективный, «стадный» иммунитет, то есть, переболеть COVID-19 до появления вакцины должны около 60% людей.
Да, не приятно, но не трагично: болезнь в подавляющем числе случаев протекает малосимптомно, а то и вовсе не заметно, — написал в своём Telegram-канале Мясников.
Он уточнил, что до появления коллективного иммунитета, болезнь будет «тлеть как торфяники, периодически выплёскиваясь».
Как писал NEWS.ru, по данным на 18 апреля, на территории России число случаев летального исхода у пациентов с диагностированным заражением коронавирусной инфекцией достигло 313. В общей сложности в России заболели 36 793 гражданина. Число выздоровевших россиян, у которых диагностировали коронавирус, возросло до 3057. За последние 24 часа в 79 регионах страны зарегистрировано 4785 новых пациентов с коронавирусной инфекцией, скончались 40 человек, из больниц выписаны 467 пациентов.