Доктор Мясников рассказал, как распознать опасные болезни по анализу крови

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Общий анализ крови является «царём анализов» и помогает в выявлении опасных заболеваний. Об этом заявил главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников.

По словам эксперта, одним из важнейших показателей является уровень гемоглобина. У женщин он может быть низким из-за регулярных кровопотерь, а для мужчин железодефицитная анемия является настоящим «красным флагом» и может говорить о серьёзных болезнях желудочно-кишечного тракта и даже онкологических заболеваниях.

Не менее значим показатель среднего объёма эритроцитов — если он ниже нормы, то причина кроется в дефиците железа, а если выше, тогда это связано с нехваткой витамина B12 — фолиевой кислоты, что происходит при заболеваниях щитовидной железы или некоторых наследственных болезнях.

Повышение лейкоцитов говорит о воспалительном процессе в организме и требует тщательного обследования, сказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Медик пояснил, что так называемая норма в общем анализе крови носит условный характер и касается 90% здоровых людей. Для остальных показатели ОАК могут быть индивидуальными и отклоняться.

Ранее Александр Мясников перечислил наиболее опасные симптомы коронавируса, при появлении которых необходимо немедленно вызывать скорую помощь. По словам эксперта, из-за резкого обострения ситуации боязнь COVID-19 «дошла до людей». Поэтому многие россияне стали обращаться к врачам даже без ярко выраженных симптомов коронавируса. Врач порекомендовал звонить в скорую в случаях, когда появились одышка, заторможенность, вялость или обезвоживание, а температура тела не опускается ниже 38 градусов, писал NEWS.ru.