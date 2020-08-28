Доктор Мясников рассказал, как можно продлить себе жизнь

https://static.news.ru/photo/08fd75ae-e9fa-11ea-bc52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главным способом продлить жизнь являются занятия спортом, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

В списке «физические нагрузки, диета, медицина, лекарства» только физические нагрузки продлевают жизнь. На втором месте — ограничение калорий и так далее, — отметил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

По словам врача, прежде всего стоит отказаться от лифтов и как можно чаще использовать лестницу. Также следует перестать закупать продукты сразу на неделю и по возможности ходить в магазин пешком. Такие прогулки позволят соблюсти второе важное правило — дефицит калорий.

Кроме того, увеличить физические нагрузки можно посредством отказа от транспорта. Если такая возможность отсутствует, можно не доезжать до конечного пункта несколько остановок и проходить это расстояние пешком.

Ранее NEWS.ru писал, что Мясников перечислил болезни, которые могут вызывать онкологические заболевания.

По словам врача, к таким диагнозам относятся вирусные гепатиты, вирус папилломы человека (ВПЧ), гастрит или язва, воспалительные заболевания кишечника, а также хроническая обструктивная болезнь лёгких.