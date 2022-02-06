Мясников призвал не вводить в России «бесполезный» локдаун из-за «омикрона»

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал власти не вводить в России локдаун из-за «омикрон»-штамма коронавируса. В беседе с ИА SM-News он напомнил, что два года назад в стране уже были введены ограничения, но они были достаточно мягкими, поэтому экономика пострадала, но не была разрушена.

В самом начале первой волны один из главных экспертов ВОЗ, товарищ с какой-то немецкой фамилией, говорил: «Локдаун — плохая идея! Не делайте этого»! Эксперт ВОЗ... И его тут же хлопнули. Он перестал быть экспертом ВОЗ, остался просто немецким профессором. А прошло два года, и оказалось, что эксперт-то прав, — сказал Мясников.

Он сравнил Россию с Францией, в которой локдаун проходил совсем иначе. Врач напомнил, что сейчас в Европе даже сняли ограничения на полёты между странами для вакцинированных людей. Мясников добавил, что c 1 февраля во Франции разрешили не носить маску на улице.

Всё превратилось в обычное ОРЗ, и мы об этом давно говорим. Именно «омикрон», — резюмировал доктор.

Ранее учёные американского Университета Джонса Хопкинса провели исследование, из которого следует, что локдауны, введённые в 2020 году в США и Европе из-за коронавируса, дали минимальный эффект. Проанализировав данные федеральных и местных властей, эксперты пришли к выводу, что смертность от этой меры снизилась всего на 0,2%. При этом она вызвала огромные негативные экономические и социальные последствия.