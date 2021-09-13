Доктор Мясников признался, что чеснок сделал его сильнее

Доктор и телеведущий Александр Мясников развенчал миф о чесноке, но тут же признался, что чеснок делает его сильнее и дарует «прилив сил». Об этом он рассказал в эфире передачи «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Если у меня соревнования, я всегда съедал головку чеснока. У меня на утро сил в полтора раза больше, вот серьёзно... Я просто знаю, что если я накануне съем чеснок, на утро у меня будет прилив сил. Хотите верьте, хотите — нет, — заявил Мясников.

При этом доктор добавил, что всю жизнь поднимал тяжести и чеснок каждый раз помогал ему набраться сил перед тренировкой. Также он развенчал миф о чесноке, согласно которому растение при употреблении в пищу повышает уровень холестерина: учёные съели много чеснока, однако особых изменений не произошло. Тогда Мясников заключил, что, несмотря на отсутствие доказательств, чеснок может сработать по методу плацебо.

Ранее Мясников рассказал, как именно лучше всего принимать витамин D. По его мнению, лучше всего принимать таблетки с высоким содержанием действующего вещества.