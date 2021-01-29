Доктор Мясников предупредил об опасности БАДов

https://static.news.ru/photo/53e0b2f4-6324-11eb-a0be-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности некоторых видов биологически активных добавок.

По словам эксперта, некоторые БАДы содержат в себе гормоны и запрещённые вещества. Он вспомнил о своём знакомом, который хотел похудеть при помощи таких таблеток, но чувствовал, что с ними что-то не так. В результате лабораторной экспертизы выяснилось, что препараты содержали мощное наркотическое вещество.

Хорошо, что он обратил внимание. Всё могло кончиться нарушением мозгового кровообращения или инфарктом, — рассказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Другой знакомый доктора рассказал о добавках, которые принимал для улучшения потенции. Он был доволен эффектом, но жаловался на побочный эффект в виде жёлтых кругов перед глазами. Лабораторный анализ показал, что препарат в сочетании с нитроглицерином может быть смертельно опасным.

Мясников уточнил, что очень часто в БАДах присутствуют гормоны щитовидной железы, соли тяжёлых металлов и обезболивающие. Он призвал быть внимательными с биологически активными добавками.

Ранее Александр Мясников посоветовал россиянам с осторожностью принимать рекламируемые обезболивающие, потому что в некоторых случаях они могут нанести здоровью больше вреда, чем пользы. Он пояснил, что популярные обезболивающие в большинстве случаев относятся к нестероидным противовоспалительным препаратам. Они действительно помогают справиться с болью, но обладают громадным набором побочных явлений.

Врач подчеркнул, что к побочным эффектам этой группы лекарств относятся риск инфаркта и инсульта, сердечно-сосудистые заболевания, желудочные кровотечения. По словам врача, людям после 65 лет и пациентам с заболеваниями сердца они вообще противопоказаны, писал NEWS.ru.