Доктор Мясников предупредил о смертельной опасности изжоги

https://static.news.ru/photo/7cae9f48-6e05-11eb-9596-96000091f725_660.jpg Александр Мясников Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Изжога может привести к формированию онкологических заболеваний. С таким предупреждением выступил главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников.

По словам эксперта, из-за изжоги кислое содержимое желудка забрасывается в пищевод, в результате этого травмируется его эпителий.

Если это длится годами, если этот клапан не закрыт, то эпителий начинает потихоньку перерождаться, — рассказал в эфире телеканала «Россия 1» Мясников.

Он предупредил, что когда изжога не проходит на протяжении пяти лет, у человека может развиться синдром «пищевода Барретта», который, в свою очередь, считается предраковым состоянием.

Ранее Александр Мясников рассказал о последствиях, с которыми могут столкнуться люди, решившие снизить вес с помощью кето-диеты. При кето-диете питаются одним жиром, полностью исключая углеводы и сохраняя немного белка. В результате человек может столкнуться с симптомами, схожими с симптомами простуды — ломотой в теле, усталостью, ознобом, чувством тревоги, мышечной слабостью, бессонницей. Кроме того, возможны нарушение сердечного ритма, неправильная работа кишечника и неврологические проблемы, писал NEWS.ru.