Доктор Мясников предупредил о приближении новой смертельной пандемии

https://static.news.ru/photo/5a501c28-6de8-11eb-b29f-96000091f725_660.jpg Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников предупредил о приближении пандемии «опаснее, чем коронавирус».

По его словам, COVID-19 стал тренировочным процессом перед чем-то «более страшным». Мясников подчеркнул, что у новой инфекции может быть две причины возникновения.

Первая — вирус птичьего или свиного гриппа будет переходить от животных к человеку. Вторая — когда начнёт переходить уже от человека к человеку. Большая, смертельная пандемия в двух мутациях от нас. Теперь надо ждать, — цитирует эксперта URA.RU.

Мясников пояснил, что спастись от новой страшной пандемии можно будет лишь при наличии универсальной вакцины от гриппа.

Ранее основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс заявил, что мир не готов к следующей угрозе. Бизнесмен выразил надежду на позитивные перемены. По мнению предпринимателя, COVID-19 уже стал частью повседневной жизни, поэтому правительства должны защищать граждан от пандемии так же, как и от землетрясений, торнадо или других климатических изменений. Он добавил, что благодаря лучшей диагностике было бы можно скорее выявлять заражённых и существенно снизить число умерших от COVID-19, писал NEWS.ru.